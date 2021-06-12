واردات مصر تتراجع 11.8% بـ 8.5 مليار دولار في 5 سنوات

كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تمكن الحكومة المصرية من تقليص إجمالي الواردات خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 11.8%، حيث هوت القيمة الإجمالية للواردات من 72 مليار دولار خلال العام 2015 إلى نحو 63.5 مليار دولار خلال العام 2020 لتتراجع بقيمة 8.5 مليار دولار.

وتشير البيانات الواردة في نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إلى أن الصادرات السلعية المصرية سجلت نمواً خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 36% مرتفعة بنحو 6.7 مليار دولار، بعدما زاد حجم الصادرات من مستوى 18.6 مليار دولار خلال العام 2015 إلى نحو 25.3 مليار دولار خلال العام الماضي.

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فيما ساهمت هذه المؤشرات الإيجابية في إصلاح الخلل في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ في نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بنحو 53.4 مليار دولار في عام 2015 ليتراجع بنسبة 28.3%.

ووفق مؤشرات الربع الأول من عام 2021، فإن البيانات الرسمية تؤكد استمرار الزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6%. حيث بلغ إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 7.438 مليار دولار، مقارنة بنحو 6.990 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة تبلغ نحو 6.4%.