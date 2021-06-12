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وزير الصحة السعودي: يمكن اعتماد لقاحات جديدة ضد كورونا مستقبلاً

لقاح كورونا السعودية
توزيع لقاحات كورونا في السعودية
لقاح كورونا

وزير الصحة السعودي: يمكن اعتماد لقاحات جديدة ضد كورونا مستقبلاً

تطعيم الحجاج والعاملين لضمان أمن وسلامة حج هذا العام

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، في مؤتمر صحافي في الرياض، اليوم السبت، أن الوزارة تتابع تطورات اللقاحات عالمياً، ويمكن اعتماد لقاحات إضافية مستقبلاً.

وأضاف أن الترتيبات تجري لتطعيم الحجاج والعاملين في الحج لضمان أمن وسلامة حج هذا العام.

بدورها أعلنت وزارة الحج والعمرة، السبت، قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج.

يأتي ذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة.

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وأكدت وزارة الحج والعمرة ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

- أداء مناسك الحج لهذا العام 1442هـ سيقتصر على الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

كما شددت الوزارة على أن هذا الترتيب يأتي من منطلق حرص المملكة الدائم على صحة الحجاج وسلامتهم وأمنهم وسلامة بلدانهم أيضا.

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