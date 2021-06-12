3 قطاعات تستحوذ على 90% من الموازنة الجديدة لمصر

كشفت وزارة المالية في الحكومة المصرية، أن هناك 3 قطاعات رئيسية تستحوذ على ما يقرب من 90% من الموازنة الجديدة للعام المالي 2021 / 2022.

وفق بيان، قال وزير المالية، محمد معيط، إنه تم تخصيص نحو 30.6% من موازنة البرامج والأداء للعام المالي المقبل لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين. فيما تم تخصيص نحو 27.3% من الموازنة الجديدة لبناء الانسان، و31.3% لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي باعتبار ذلك من أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة.

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وأوضح أن موازنة البرامج والأداء تستهدف سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومي، وتضمن توحيد الجهود فى الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة؛ حيث إنها تُعد إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادى لتنفيذ "رؤية مصر 2030" وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والاعتمادات المالية لمختلف الجهات.

وبمناسبة صدور أول مجلد لموازنة البرامج والأداء للعام المالي المقبل، قال "معيط" إن 82% من الهيئات الموازنية و69% من الهيئات الاقتصادية التزمت بتقديم موازناتها للعام المالي المقبل طبقًا للبرامج والأداء.

وأشار إلى أنه تم رفع كفاءة 1800 من ممثلي الجهات الموازنية في إطار البرنامج الوطني لبناء قدرات الموظفين وتأهليهم لاستخدام النموذج الموحد لإعداد موازنة البرامج والأداء، وإعداد دليل يتضمن تحديد هياكل البرامج والمفاهيم الأساسية وأهداف مؤشرات قياس الأداء وكيفية تصميمها وخطوات إعداد الموازنة وتنفيذها.

وأضاف: "قطعنا شوطًا كبيرًا في تطوير نظام إدارة المالية العامة، عبر تطبيق موازنة البرامج والأداء جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود والأبواب، بما يرسخ دعائم الانضباط المالي، ويُوفر خيارات لصنَّاع القرار خلال دورة الموازنة حول أولويات الإنفاق التي تؤثر على كمية وجودة الخدمات". وتطرق الوزير المصري إلى إشادة المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي بالتجربة المصرية في تطبيق موازنة "البرامج والأداء".

فيما أكد نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، إن السياسات المالية والاقتصادية تشهد تطورًا غير مسبوق لتحقيق التنمية في مصر، موضحًا أن موازنة "البرامج والأداء" فرصة لتحديث "دورة الموازنة" بمصر.

وأشار إلى أن استخدام الموازنة المستجيبة للنوع يساعد الحكومة على إرساء دعائم المساواة، والدمج الاجتماعي لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة موازنة "البرامج والأداء"، من خلال تعميق الروابط الوثيقة بين التخطيط الاستراتيجي والاعتمادات في الموازنة.