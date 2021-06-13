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السيولة المحلية في الكويت تنخفض إلى 127.40 مليون دولار

البنك المركزي الكويتي
البنك المركزي الكويتي
بنوك الكويت

السيولة المحلية في الكويت تنخفض إلى 127.40 مليون دولار

قيمة النقد المتداول والمسكوكات بفئاتهم المختلفة بلغت في أبريل 7 مليارات دولار

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دبي - العربية.نت

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انخفض حجم السيولة المحلية في الكويت بختام شهر أبريل 2021 بنسبة 0.34% على أساس شهري.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي بلغت السيولة المحلية في القطاع المصرفي الكويتي "عرض النقد 2" خلال أبريل 2021 نحو 38.28 مليار دينار، أو ما يعادل 127.40 مليون دولار، مقابل 38.41 مليار دينار في مارس السابق.

وعلى أساس سنوي، نمت السيولة المحلية في الكويت بنسبة 0.10% عن مستواها في أبريل 2020 البالغ 38.24 مليار دينار، بحسب صحيفة "السياسة" الكويتية.

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يشار إلى أن عرض النقد بمفهومه الواسع يشمل النقود الجارية والحسابات وودائع الأجل وحسابات التوفير.

وكشفت الإحصائية أن قيمة النقد المتداول والمسكوكات بفئاتهم المختلفة بلغت في أبريل الماضي 2.19 مليار دينار، أو نحو 7 مليارات دولار، بنمو 1.86% عن مستواها في الشهر السابق له البالغ 2.15 مليار دينار، مع انخفاضها سنويا بـ 6.81%.

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