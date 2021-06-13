تركيا ترفع اتفاق مبادلة العملات مع الصين إلى 6 مليارات دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، إن تركيا اتفقت مع الصين على زيادة قيمة تسهيل مبادلة العملات القائم بين البلدين إلى ستة مليارات دولار من 2.4 مليار في خطوة قد تعزز احتياطيات أنقرة من النقد الأجنبي.

وقال أردوغان قبيل توجهه إلى بروكسل لحضور اجتماع لحلف شمال الأطلسي "أنجزنا اتفاقا مهما للغاية مع الصين.. كان لدينا بالفعل اتفاق مبادلة قيمته 2.4 مليار دولار. الآن أبرمنا اتفاقا جديدا بقيمة 3.6 مليار دولار، ليزيد الإجمالي إلى 6 مليارات دولار."

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وبدأ المركزي التركي تفعيل اتفاقية مبادلة العملة مع الصين في يونيو 2020، ونص الاتفاق على دفع الشركات التركية مستحقات وارداتها من الصين باليوان الصيني.