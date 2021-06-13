هيئة كهرباء ومياه دبي تضيف 600 ميغاوات  طاقة شمسية خلال 2021

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن الهيئة ستضيف 600 ميغاوات من القدرة التشغيلية للطاقة النظيفة بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة خلال العام الجاري، لترتفع بذلك القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الطاقة النظيفة إلى 1613 ميغاوات مقارنة مع 1013 ميغاوات حالياً.

وقال الطاير في بيان، اليوم الأحد، إنه في شهر يوليو المقبل سيتم تدشين المشروع الأول، بقدرة 300 ميغاوات، ضمن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وفي شهر سبتمبر، سيتم تدشين أعلى برج للطاقة الشمسية المركّزة في العالم بارتفاع 262.44 متر وبقدرة 100 ميغاوات ضمن المرحلة الرابعة من المجمع.

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وأضاف أن الهيئة ستدشن الجزء الأول من منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة 200 ميغاوات ضمن المرحلة ذاتها قبل نهاية العام، وبذلك ستضيف الهيئة 300 ميغاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية و300 ميغاوات بتقنية الطاقة الشمسية المركزة، وستصل نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى نحو 10% خلال شهر يوليو المقبل و12% بنهاية العام الجاري.

ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أحد أبرز المشروعات التي تنفذها الهيئة لتحقيق هذه الرؤية وزيادة نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 والتي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وقال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس وليد سلمان، إن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية تعد أكبر مشروع استثماري في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل وبقدرة تصل إلى 950 ميغاوات، وباستثمارات تصل إلى نحو 16 مليار درهم.

وتمتاز هذه المرحلة بأكبر قدرة تخزينية للطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة، ما يسمح بتوافر الطاقة على مدار 24 ساعة.

يشار إلى أن الهيئة حصلت على أدنى سعر عالمي بقيمة 1.6953 سنت للكيلووات ساعة للمرحلة الخامسة من المجمع بقدرة 900 ميغاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية.