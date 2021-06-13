.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"الأوقاف" السعودية: معالجة 306 حالات اشتباه في تعاملات مالية

الهيئة العامة للأوقاف في السعودية مناسبة
هيئة الأوقاف السعودية
فساد مالي

"الأوقاف" السعودية: معالجة 306 حالات اشتباه في تعاملات مالية

لم توضح إذا ما كانت هذه الحالات تتعلق بغسل الأموال أم فساد مالي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت الهيئة العامة للأوقاف في السعودية، عن معالجة 306 حالات اشتباه في تعاملات مالية في قطاع الأوقاف خلال العام الماضي 2020، مشيرة إلى أن هذه الحالات وردت إلى الهيئة من عدة جهات مختصة، فيما لم توضح إذا ما كانت هذه الحالات تتعلق بغسل الأموال أم فساد مالي.

وحدثت الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي قواعد فتح الحسابات المصرفية الخاصة بالأوقاف والإجراءات المتعلقة بالرقابة والإشراف، كما قامت بالانضمام إلى اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ونشر الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال.

وفقا لبيانات الهيئة العامة للأوقاف، سجلت الهيئة عدة تحديات منها طول إجراءات استخراج صكوك الأوقاف التي ليس لديها صكوك، وعدم اكتمال صرف تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها وإيجاد البديل، ما تسبب في تعطيل شروط الواقفين، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

السيولة المحلية في الكويت تنخفض إلى 127.40 مليون دولار اقتصاد بنوك الكويت السيولة المحلية في الكويت تنخفض إلى 127.40 مليون دولار

ذلك علاوة على كثرة التعديات على الأوقاف ووجود عوائق إجرائية في إزالتها لدى بعض الجهات الحكومية، فضلا عن القيود المفروضة على غير السعودي الراغب في الوقف داخل المملكة، وعدم اكتمال منظومة عمل القطاع الوقفي، ومحدودية الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتبادل المعلومات وتسريع الإجراءات.

وفي السياق ذاته، عملت الهيئة على الإجراءات والآليات التي تسهم في منع استغلال قطاع الأوقاف في غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى وتمويل الإرهاب، منها تأسيس قسم مختص باسم "مكافحة الجرائم المالية"، وتقتضي مهمته حماية قطاع الأوقاف من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى.

وتضمنت الإجراءات أيضا، حماية القطاع من خلال وضع وتطوير السياسات والمعايير المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية والإشراف عليها وتعزيز التزام القطاع بها والتوعية بها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
غاز الضحك.. قليل منه يعالج حالات اكتئاب لا تستجيب للأدوية!  غاز الضحك.. قليل منه يعالج حالات اكتئاب لا تستجيب للأدوية! 
هل تلقيح الأطفال ضد كورونا أولوية؟ الصحة العالمية توضح هل تلقيح الأطفال ضد كورونا أولوية؟ الصحة العالمية توضح
الأكثر قراءة
مصر.. مشترك بـ مصر.. مشترك بـ"ذا فويس" فار مطلوب بعد محاولة قتل!
أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه
لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة
ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق
غير مستقرة.. جديد الحالة الصحية لدلال عبد العزيز غير مستقرة.. جديد الحالة الصحية لدلال عبد العزيز
مخاطر أكبر من مخاطر أكبر من "تجلط الدم" للقاح أسترازينيكا.. دراسة تكشف الكثير
قبل أن تذهب
حزب الله يدرّب عراقيين على مسيّرات إيران المفخخة
حزب الله يدرّب عراقيين على مسيّرات إيران المفخخة
اكتشف المزيد