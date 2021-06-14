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السعودية تستهدف وضع مصر كشريك تجاري أول خلال 5 سنوات

وزيري التجارة مصر والسعودية
وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع ووزير التجارة السعودي ماجد القصبي
اقتصاد مصر

السعودية تستهدف وضع مصر كشريك تجاري أول خلال 5 سنوات

30 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية في مصر

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دبي - العربية.نت

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قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، اليوم الاثنين، إن الاستثمارات السعودية في مصر تصل إلى 30 مليار دولار ونستهدف زيادتها.

وأضافت الوزيرة على هامش اجتماعات الدورة الـ17 للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة، إن مصر تعمل على تهيئة بيئة الأعمال للحفاظ على الاستثمارات السعودية.

وذكرت نيفين جامع، أنه يوجد اهتمام سعودي بمشروعات تحلية المياه وقطاع الكهرباء، مشيرة إلى وجود مطالبات بتيسير الإجراءات للمستثمرين السعوديين.

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من جانبه، قال وزير التجارة السعودي، وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، إن المملكة تهدف إلى وضع مصر كشريك تجاري أول للسعودية خلال الخمس سنوات القادمة.

وأضاف أن أرقام التبادل التجاري بين مصر والسعودية لا ترقى لمستوى طموحات القيادات، لافتاً إلى وجود خطة طموحة لدعم الشركات السعودية للدخول في الأسواق المصرية.

وقال الوزير إن برنامج "شريك" وضع مصر على الخريطة الاستثمارية، وتوجد مبادرات واستثمارات في 19 قطاعاً بمشروع "نيوم"، وسيتم طرح الفرص الاستثمارية فيه قريباً.

في تصريحات سابقة، قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، إن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين تخطى 5.5 مليار دولار عام 2020.

وبحسب بيان سابق لوزارة الصناعة المصرية، فإنه من المقرر أن يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بوزير التجارة والاستثمار السعودي لاستعراض مستجدات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، كما سيجري الوزير السعودي عدداً من اللقاءات مع بعض مسؤولي الحكومة المصرية.

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