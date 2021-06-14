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السودان.. التضخم يقفز 379% خلال مايو 2021

اقتصاد السودان
الخرطوم
اقتصاد السودان

السودان.. التضخم يقفز 379% خلال مايو 2021

جراء أزمة مالية واقتصادية خانقة في ظل تراكم الديون

متابع الغاء المتابعة

الخرطوم - رويترز

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قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الاثنين، إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 379% في مايو، مقارنة مع 363% في الشهر السابق.

وبلغ معدل التضخم في ولاية القضارف 970% في مايو وهو أعلى مستوى في أنحاء البلاد.

يُطبق السودان برنامج إصلاح يراقبه صندوق النقد الدولي، الذي قال إن الأسعار ستواصل الارتفاع أثناء تنفيذه.

خفض السودان، الذي يشهد واحداً من أعلى معدلات التضخم في العالم، قيمة عملته بشكل حاد في فبراير الماضي سعيا للتغلب على أزمة اقتصادية خانقة والحصول على تخفيف لأعباء الديون.

ويواجه السودان أزمة مالية واقتصادية خانقة في ظل تراكم الديون والتأخر عن سداد متأخرات خدمة هذه الديون.

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