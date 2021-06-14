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القطاع غير النفطي في السعودية ينمو 2.9% بالربع الأول

اقتصاد السعودية

القطاع غير النفطي في السعودية ينمو 2.9% بالربع الأول

الناتج المحلي الإجمالي للسعودية انخفض بنسبة 3% في الربع الأول

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دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الاثنين، نمو القطاع غير النفطي في السعودية بنسبة 2.9% في الربع الأول من عام 2021.

ووفقاً لتقديرات الهيئة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة انخفض بنسبة 3% في الربع الأول من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام 2020.

وذكرت الهيئة أن ذلك يرجع إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي بمقدار 11.7%، بينما سجل القطاع غير النفطي نمواً إيجابياً بمقدار 2.9%، بعد تسجيل القطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 4.4%، بينما سجل القطاع الحكومي انخفاضاً بسيطاً بنسبة 0.4% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

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وأشارت الهيئة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً شهد انخفاضاً قدره 0.5% في الربع الأول من 2021، مقارنة بالربع الرابع من 2020.

وأرجعت ذلك إلى انخفاض معدل النمو في القطاع النفطي بمقدار 8.7%، بينما سجل القطاع غير النفطي نمواً إيجابياً بمقدار 4.9%، ويرجع النمو في القطاع غير النفطي إلى النمو الإيجابي المُحقق بالقطاع الخاص بمقدار 6.3%، وكذلك النمو في القطاع الحكومي بمقدار 1.7%.

معدلات نمو القطاعات
معدلات نمو القطاعات

كانت تقديرات أولية أصدرتها هيئة الإحصاء، قد أشارت إلى أن اقتصاد السعودية انكمش 3.3% في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثرا بتخفيضات إنتاج النفط، لكن الاقتصاد غير النفطي للمملكة نما 3.3%، ليحقق تعافيا من الجائحة.

توقع البنك الدولي، في تقرير حديث أن يشهد اقتصاد السعودية نمواً بنسبة 2.4% خلال العام الجاري، و3.3% في العام المقبل.

كان صندوق النقد الدولي، قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%.

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