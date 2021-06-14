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أحمد هيكل للعربية: هذا سبب منعي من السفر خارج مصر

أحمد هيكل
أحمد هيكل
اقتصاد مصر

أحمد هيكل للعربية: هذا سبب منعي من السفر خارج مصر

تم السماح له بالخروج من المطار دون توقيف

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - فهيمة أحمد

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قال رئيس شركة القلعة للاستثمارات المالية، أحمد هيكل، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن قرار منعه من السفر خارج مصر "بسبب قضية خاصة بشيك صدر فيها حكم غيابي ولم يتم إخطارنا بالقضية".

وأضاف أنه في هذه الظروف يتم صدور قرار بالمنع من السفر، مؤكدا أنه سيتم الاستشكال على الحكم والسداد وتنتهي القضية خلال أقل من 48 ساعة.

وأوضح أحمد هيكل، أن قيمة الشيك 4 ملايين دولار.

جاءت تصريحات هيكل للعربية، بعد نقل وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين، اليوم الاثنين، أنه جرى منع رجل الأعمال المصري أحمد محمد حسنين هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية، من السفر الليلة الماضية.

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وأضاف أحد المصدرين مشترطا عدم نشر اسمه "تم فعلا إبلاغه بمنعه من السفر وقت إنهاء إجراءات سفره أمس، وعاد إلى منزله".

ولم ترد الشركة، وهي من كبرى شركات الاستثمار في مصر، على طلبات من رويترز للتعليق.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع النيابة العامة لمعرفة سبب منعه من السفر.

وقال المصدر الآخر لرويترز، إن سلطات مطار القاهرة منعت هيكل مساء الأحد من السفر بطائرة خاصة إلى السودان "بسبب وجود اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وتم السماح له بالخروج من المطار دون توقيف".

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