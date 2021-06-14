نمو الإنتاج الصناعي لـ 19 دولة أوروبية 39% بمقارنة سنوية
فاق التوقعات في أبريل 2021 بفضل زيادة إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة
أظهرت بيانات يوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو فاق التوقعات في أبريل بفضل زيادة إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بما يزيد على المثلين مقارنة بالعام السابق بعد إعادة فتح الاقتصادات بشكل مطرد.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة زاد 0.8% على أساس شهري و39.3% على أساس سنوي.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة 0.4% على أساس شهري وقفزة 37.4% على أساس سنوي.
كان الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو ارتفع بأقل كثيرا من المتوقع في مارس، إذ تراجع النمو على أساس شهري بسبب هبوط إنتاج السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمرة.
وبحسب أرقام مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات فإن الإنتاج الصناعي في 19 دولة تتعامل باليورو في مارس الماضي ارتفع 0.1% على أساس شهري وزاد 10.9% على أساس سنوي.