هذه قواعد معاملة الموظفين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص

تضمنت قواعد نقل الموظفين السعوديين ضمن برنامج التحول والتخصيص بالمملكة، عدة شروط تنظم عمل الموظفين عقب تخصيص الجهة العاملين فيها، منها أنه يحق للموظف الخيار بعدم الانتقال للكيان الجديد ويعامل وفق الإجراءات الواردة في القواعد والترتيبات.

ونصت كذلك على أن إلزام الجهة بأن يكون العقد مع العامل لمدة لا تقل عن سنتين، والأصل أن يتم تجديد العقد بنفس الأجر والمزايا إلا في حال وجود سبب يوجب غير ذلك.

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بشأن الراتب نصت القواعد على أن التعاقد سيكون وفق النظام الوظيفي للجهة المحول إليها ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة ألا يقل الأجر الأساسي والأجر الفعلي عن الذي كان يتقاضاه الموظف.

ونشرت وزارة الموارد البشرية ووكالة الأنباء السعودية "واس"، الإنفوجرافيك التالي، المتضمن أغلب قواعد نقل الموظفين في التحول والتخصيص: