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التبادل التجاري بين مصر والسعودية تجاوز 5.5 مليار دولار في 2020

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اقتصاد مصر

التبادل التجاري بين مصر والسعودية تجاوز 5.5 مليار دولار في 2020

وزير التجارة السعودي يلتقي رئيس الوزراء المصري

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دبي - العربية.نت

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قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، إن التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية يشهد زخماً كبيراً على مختلف الصعد، لا سيما التعاون التجاري، إذ تخطى إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 5.5 مليار دولار عام 2020.

جاء ذلك على هامش استقبال الوزيرة نيفين جامع، لوزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف بالسعودية ماجد القصبي، مساء أمس الأحد، خلال رئاسته لوفد رفيع المستوى ليترأس الجانب السعودي في اجتماعات الدورة الـ17 للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة إلى جانب مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة المصرية، فإنه من المقرر أن يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بوزير التجارة والاستثمار السعودي لاستعراض مستجدات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، كما سيجري الوزير السعودي عدداً من اللقاءات مع بعض مسؤولي الحكومة المصرية.

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