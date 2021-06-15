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الاتحاد الأوروبي يجمع عبر السندات أول مبلغ لخطة التعافي

علم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي
اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يجمع عبر السندات أول مبلغ لخطة التعافي

من المتوقع أن يجمع الاتحاد نحو 100 مليار دولار من السندات

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دبي - العربية.نت

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قالت المفوضية الأوروبية إنها جمعت أول دفعة من الأموال لخطتها للتعافي والتحول في بيع للسندات شهد زيادة كبيرة في الطلبات عن المعروض يوم الثلاثاء، وتعهدت بالتأكد من إنفاق الأموال بما يتناسب مع الخطط الوطنية التي بصدد الموافقة عليها.

وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير ليين أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي باعت سندات بقيمة 20 مليار يورو لأجل عشر سنوات في عملية بيع مشتركة تجاوزت فيها طلبات الاكتتاب المعروض بسبع مرات. ومن المتوقع أن يجمع الاتحاد نحو 100 مليار دولار من السندات وأذون الخزينة بنهاية العام الحالي.

من جانب آخر، طوى الاتحاد الأوروبي رسميا اليوم، صفحة التباعد التي فتحت خلال السنوات الماضية مع واشنطن.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في ختام القمة الأميركية الأوروبية التي عقدت في بروكسل، اليوم الثلاثاء، أهمية العلاقات بين القوتين الاقتصاديتين والسياسيتين العالميتين.

وقال في تصريح صحافي مقتضب عقب اللقاء، إن حماية الديمقراطية هدف مشترك بين أوروبا وأميركا.

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