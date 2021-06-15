البنك الدولي يخصص 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار بالأردن

وافق البنك الدولي على برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار في الأردن، ومساعدته على التعافي من جائحة كوفيد.

وأعلن البنك الدولي في بيان نُشر مساء الاثنين، أنه وافق الخميس الماضي على "برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا".

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ويهدف البرنامج إلى "مساعدة الأردن في تسريع تعافيه وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية خاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ".

وأشار البيان إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية يعمل أيضا على "تجهيز تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار لدعم هذا البرنامج".

وبرنامج "تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ" هو جزء من حزمة تمويلية بقيمة 1.1 مليار دولار أعلن البنك الدولي مؤخرا أنها ستقدم على هيئة قروض ومنح للأردن لمساندته في الاستجابة لجائحة كورونا والتعافي منها.

يعاني الأردن بالأساس أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها قيود وإغلاقات لنحو عام خلال جائحة كورونا.

وبلغ معدل الفقر، وفق الأرقام الرسمية في الأردن في خريف 2020، نحو 15,7%.

وارتفع معدل البطالة عام 2020 ليصل الى نحو 23%، في بلد تجاوز دينه العام 47 مليار دولار بما تزيد نسبته عن 106% من الناتج المحلي الإجمالي.

ونقل بيان البنك الدولي عن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة إن "الأردن مستعد للالتفاف حول بيئته الاستثمارية وتطوير اقتصادِ أكثر اخضراراً وأكثر استجابة لتغير المناخ ويتمتع بقدر أكبر من الكفاءة".

من جهته، قال المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي، ساروج كومار جاه، إن "الأردن أحد أكثر البلدان نشاطاً وريادة في المنطقة في التصديق على المبادرات الدولية المتعلقة بتغير المناخ ووضعها موضع التنفيذ ومنها اتفاق باريس بشأن المناخ".

وأضاف "يمكن للأردن الآن الاستفادة من هذه الجهود ليصبح وجهة جذابة للاستثمارات الخضراء المرتبطة بالمناخ".