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السلطان هيثم بن طارق: تشغيل المواطنين الباحثين عن عمل أولوية وطنية قصوى

سلطان عمان
السلطان هيثم بن طارق
اقتصاد عمان

السلطان هيثم بن طارق: تشغيل المواطنين الباحثين عن عمل أولوية وطنية قصوى

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دبي - العربية.نت

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أكد سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق خلال ترؤسه في اجتماع مجلس الوزراء اليوم على أن ملف تشغيل المواطنين الباحثين عن عمل، يعتبر أولوية وطنية قصوى ويأتي في أعلى سلم أولويات عمل الحكومة، وضرورة بذل المزيد من الجهود لمساعدة الباحثين عن عمل من أجل الحصول على عمل أو مهنة مناسبة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى حزمة المبادرات التي تم الإعلان عنها لتوفير فرص عمل عبر إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل الذي يعد من أهم البرامج الوطنية المنبثقة عن "رؤية عمان 2040"، ويحظى بمتابعة مستمرة .

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وسيعمل هذا البرنامج على إيجاد حلول مستدامة لتوفير وظائف في كافة قطاعات الدولة وشركات القطاع الخاص كما سيعمل على تحليل البيانات الخاصة بالباحثين عن عمل حتى دخولهم إلى سوق العمل.

وسيعنى البرنامج أيضًا بإيجاد الحلول التي تعمل على سد الفجوة المعرفية والمهارية التي يتطلبها سوق العمل لضمان جاهزية الباحثين عن عمل للتوظيف الفوري وفق خطة تنفيذية وبرنامج زمني مقرون بمؤشرات قياس أداء يتم رصدها ومتابعتها بصورة مستمرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

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