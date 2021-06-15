الصحة السعودية: إعطاء أكثر من 16 مليون جرعة من لقاح كورونا

قالت وزارة الصحة السعودية، إنه تم إعطاء أكثر من 16 مليون جرعة من لقاح كورونا في الممكلة حتى الآن، عبر ما يزيد عن 587 موقعاً للتطعيم في كافة مناطق البلاد.

وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، صرح لقناة "العربية" قبل أيام، بأن 14 مليون شخص في المملكة تلقوا جرعة واحدة من اللقاح.

مادة اعلانية

وأضاف الربيعة: "سنبدأ بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح حال توفره بكميات كبيرة"، مؤكداً حرص قيادة المملكة على توفير اللقاحات عالية الفعالية.

وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت السعودية أن 40% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا حتى ذلك الوقت، في سياق توزيع اللقاحات لاستعادة الحياة الطبيعية والتعامل مع الجائحة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، توفّر الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للبالغين 60 عاماً أو أكثر، في جميع أرجاء المملكة.

وأتاحت وزارة الصحة الجرعة الثانية لفئات أخرى عبر تعميم صادر من منصة عمليات لقاحات كورونا بمركز القيادة والتحكم بالوزارة.