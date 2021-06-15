الفائض التجاري لمنطقة اليورو يرتفع بأقل من المتوقع في أبريل

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن الفائض التجاري غير المعدل في منطقة اليورو ارتفع بنحو 5 أمثاله في أبريل/نيسان مقارنة بالعام السابق، وهو ما يرجع في المقام الأول إلى الانتعاش القوي لصادرات الآلات والسيارات، لكن الفائض لا يزال دون التوقعات.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، إن الفائض التجاري غير المعدل للدول التسع عشرة بمنطقة اليورو بلغ ‭‭10.9‬‬ مليار يورو في أبريل/نيسان، ارتفاعا من ‭‭2.3‬‬ مليار في أبريل/نيسان ‭‭2020‬‬، إذ زاد إجمالي صادرات منطقة اليورو ‭‭43.2‬‬% والواردات ‭‭37.4‬‬%.

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لكن نتيجة أبريل/نيسان جاءت أقل من توقعات السوق لفائض ‭‭15.8‬‬ مليار يورو في استطلاع لآراء اقتصاديين أجرته رويترز.

وقفزت صادرات الآلات والسيارات من الاتحاد الأوروبي بأكمله ‭‭11.9‬‬% في الأشهر الأربعة الأولى من ‭‭2021‬‬، مما أدى إلى زيادة الفائض في تلك الفئة إلى ‭‭58.5‬‬ مليار يورو من ‭‭48.5‬‬ مليار يورو في العام السابق.

وبالتعديل في ضوء العوامل الموسمية، بلغ فائض تجارة منطقة اليورو مع بقية العالم ‭‭9.4‬‬ مليار يورو في أبريل/نيسان، انخفاضا من ‭‭18.3‬‬ مليار يورو في مارس/آذار.