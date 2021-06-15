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المفوضية الأوروبية: توافق مع أميركا لحل نزاع الصلب والألمنيوم قبل ديسمبر

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين
رئيسة المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير ليين
اقتصاد أوروبا

المفوضية الأوروبية: توافق مع أميركا لحل نزاع الصلب والألمنيوم قبل ديسمبر

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يدركان أنه يجب عليهما إيجاد حل لنزاعها التجاري

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بروكسل - رويترز

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قالت رئيسة المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير ليين، بعد محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يدركان أنه يجب عليهما إيجاد حل لنزاعها التجاري بشأن الصلب والألمنيوم قبل أول ديسمبر/كانون الأول.

وأبلغت دير ليين مؤتمرا صحافيا عقب قمة للاتحاد الأوروبي مع بايدن "أنا واثقة بأننا سنجد حلا".

تأتي تلك التصريحات، فيما اقتربت كل من الولايات المتحدة وأوروبا من اتفاق لإنهاء نزاع طال 17 عاماً، يتعلق بدعم صناعة الطائرات وإنهاء رسوم جمركية متبادلة، بينما يركز الطرفان على المنافسة من الصين.

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ومن شأن التوصل لاتفاق أن يرفع تهديدا بتجديد حرب تجارية بين الجانبين شملت المنتجات الزراعية والسلع الكمالية وصناعات أخرى.

وتحرص المفوضية الأوروبية على إيجاد حل بحلول 11 يوليو، وهو موعد انتهاء تعليق رسوم جمركية بين الجانبين تم الاتفاق عليه في مارس الماضي.

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