انخفاض مبيعات التجزئة الأميركية في مايو

تراجعت مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع في مايو/أيار مع تحول الإنفاق إلى قطاع الخدمات من قطاع السلع، إذ أتاحت التطعيمات للأميركيين السفر والمشاركة في أنشطة أخرى كانت مقيدة بسبب الجائحة.

وقالت وزارة التجارة إن مبيعات التجزئة انخفضت 1.3% الشهر الماضي، وعدلت البيانات الخاصة بشهر أبريل/نيسان صعودا لتظهر زيادة المبيعات 0.9% بدلا من استقرارها كما ورد من قبل.

مادة اعلانية

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع مبيعات التجزئة 0.8%.

وخلال الجائحة تحول الطلب للسلع مثل الأجهزة الإلكترونية والسيارات نتيجة التحول للعمل من المنازل والدراسة عبر الإنترنت وتجنب وسائل المواصلات العامة.

وجرى تطعيم أكثر من نصف البالغين في الولايات المتحدة بالكامل، مما عزز الطلب على السفر جوا والإقامة بالفنادق وتناول الطعام خارج المنزل والترفيه وأنشطة أخرى.

وتدعم الطلب بالتطعيمات وإنفاق الحكومة تريليونات الدولارات وأسعار الفائدة المنخفضة جدا.

تمثل السلع 41% من الإنفاق الاستهلاكي وتستأثر الخدمات بالباقي. ونتيجة لذلك يظل الإنفاق الاستهلاكي قويا في الربع الثاني من العام بفضل النمو الاقتصادي.

ونما الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة 11.3% سنويا في الربع الأول، ويتوقع أن يكون النمو قويا لربع آخر ويتنبأ معظم الاقتصاديين بمعدل نمو للناتج المحلي الإجمالي في خانة العشرات في الربع الثاني.