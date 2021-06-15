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هذه الشركات الخليجية تُصدر صكوكاً في 2021

اقتصاد الخليج

هذه الشركات الخليجية تُصدر صكوكاً في 2021

شركات خليجية تتلقى طلبات كبيرة عند إصدار صكوك

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دبي - العربية.نت

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أعلنت عدة شركات خليجية إصدار صكوك مقومة بالدولار في العام 2021، آخرها إعلان شركة أكوا باور السعودية، اليوم الثلاثاء، إصدار صكوك بقيمة 2.8 مليار ريال، بحجم طلبات بلغ 5 مليارات ريال.

وأصدرت أرامكو السعودية في يونيو الجاري، صكوكاً بقيمة 6 مليارات دولار، بعد تلقيها طلبات بنحو 60 مليار دولار.

وأيضاً أصدر البنك الأهلي المتحد الكويتي صكوكا بقيمة 600 مليون دولار، بحجم طلب بلغ 1.8 مليار دولار.

وأصدر بنك دبي الإسلامي صكوكا بقيمة 500 مليون دولار في أبريل الماضي، وكذلك بنك بوبيان بقيمة 500 مليون دولار.

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