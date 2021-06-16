ارتفاع أقل من المتوقع لبناء المنازل في الولايات المتحدة

زاد بناء المنازل في الولايات المتحدة في مايو /أيار مدعوما بنقص حاد في المنازل القائمة المتاحة للبيع، لكن الارتفاع الكبير في سعر الأخشاب ونقص مواد أخرى مطلوبة للبناء مازال يلحق الضرر في عمليات التشييد.

وذكرت وزارة التجارة الأميركية يوم الأربعاء، أن بناء المنازل الجديدة ارتفع 3.6% إلى رقم سنوي مُعدل في ضوء العوامل الموسمية قدره 1.572 مليون وحدة الشهر الماضي.

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وعُدلت بيانات أبريل /نيسان بالخفض إلى 1.517 مليون وحدة من 1.569 مليون وحدة معلنة من قبل.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة معدل بناء المنازل إلى 1.630 مليون وحدة.

وجاءت زيادة الشهر الماضي أقل من معدل مارس /آذار الذي بلغ 1.733 مليون وحدة وكان الأعلى منذ يونيو /حزيران 2006.