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رسالة مهمة للمصريين حول لقاحات كورونا.. خاصة سينوفارم

حملة التطعيم بلقاح كورونا في مصر
توزيع لقاح كورونا
لقاح كورونا

رسالة مهمة للمصريين حول لقاحات كورونا.. خاصة سينوفارم

استعرضت فعالية لقاح سينوفارم تزامناً مع بدء إنتاجه محلياً في مصر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية في منشور توعوي رسالة لمواطني بلادها بشأن لقاحات كورونا، مؤكدة أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعي للخوف منها أو القلق، واستعرضت وزارة الصحة والسكان فعالية لقاح سينوفارم تزامنا مع بدء إنتاجه محليا في مصر.

وأوضحت الوزارة أن سينوفارم هو لقاح به أجزاء معطلة أو ميتة من الفيروس، كما أنه لا يسبب الإصابة بالعدوى، بل يحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس مستقبلا مما أنه يؤخذ على جرعتين 0.5 عن طريق الحقن العضلي في العضلة الدالية، بحسب صحيفة الوطن.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين ضرورة الإسراع لحجز تطعيم كورونا، وقالت إن الحجز يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وحذرت أي جهة تقوم بالترويج لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وأكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي منشأة تعمل على الترويج لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

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وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لا بد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة بمناشدة الوزارة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح وفي حال لمس أي أسطح يجب تجفيفها، وعدم التقبيل والأحضان أثناء اللقاء والاكتفاء بالترحيب بالأيدي أثناء اللقاء.

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