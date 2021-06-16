.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

طرح مسودة اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص بالسعودية

اقتصاد السعودية مناسبة
الرياض
اقتصاد السعودية

طرح مسودة اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص بالسعودية

استقبال الآراء والملاحظات والمرئيات من خلال منصة استطلاع

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع منصة استطلاع عن بدء استقبال الآراء والتعليقات من العموم حول مسودة اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) بتاريخ 05 / 08 / 1442 هـ، ابتداءً من الأربعاء 06 / 11 / 1442 هـ، وحتى الخميس 21 / 11 / 1442 هـ، وسيتم استقبال الآراء والملاحظات والمرئيات من خلال منصة استطلاع بالمركز الوطني للتنافسية خلال المُدة المحددة.

وأشار المركز بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص تهدف إلى تنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها، وتوضح الجوانب التي نص عليها نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 05 / 08 / 1442 هـ.

رسالة مهمة للمصريين حول لقاح كورونا.. خاصة سينوفارم اقتصاد لقاح كورونا رسالة مهمة للمصريين حول لقاح كورونا.. خاصة سينوفارم

وتورد اللائحة وضع خطط مشاريع التخصيص، وأساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع نقل ملكية الأصول وآليات طرحها وتنفيذها، والتعاقد عليها، والشروط والضوابط اللازمة لذلك، وتوضح اللائحة آليات وإجراءات التظلّمات المُقدمة ضد إجراءات طرح مشاريع التخصيص وترسيتها والجوانب النظامية المُتعلقة بذلك.

وتأتي هذه المبادرة إيمانًا من المركز الوطني للتخصيص بأن عملية إصدار الأنظمة واللوائح تتطلب جهودًا مشتركة ومساهمةً من العموم وجميع ذوي المصلحة، بهدف الوصول إلى تشريعات فعّالة تلبي احتياجات ومتطلبات الأطراف ذات العلاقة كافة، مؤكدًا بأنه سيتم دراسة الآراء المُقدمة بدقة وأخذها بعين الاعتبار قبل اعتماد الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لنظام التخصيص.
ويدعو المركز المشاركين في الاستطلاع للتواصل في حال وجود أي أسئلة أو استفسارات على البريد الإلكتروني التالي: Law.Regulations@ncp.gov.sa.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"أظافر مبقعة".. أحدث علامات الإصابة بفيروس كورونا
سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة
الأكثر قراءة
"كوكاكولا" تخسر 4 مليارات دولار بسبب تصرف رونالدو
السكري يقتل الرجل الذي ترك 38 أرملة و89 ابناً و33 حفيداً السكري يقتل الرجل الذي ترك 38 أرملة و89 ابناً و33 حفيداً
شاهد لحظات غضب رونالدو.. وأول رد من شاهد لحظات غضب رونالدو.. وأول رد من "كوكا كولا"!
لفقدان الوزن تناول البيض.. وإليك أبرز الأسباب لفقدان الوزن تناول البيض.. وإليك أبرز الأسباب
هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة
عروس داعش تطل ثانية: كنت غبية.. وأحب أغاني كاني ويست عروس داعش تطل ثانية: كنت غبية.. وأحب أغاني كاني ويست
قبل أن تذهب
الصين ترسل 28 طائرة عسكرية فوق تايوان
الصين ترسل 28 طائرة عسكرية فوق تايوان
اكتشف المزيد