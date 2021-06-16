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مجتمع الأعمال السعودي المصري يستعرض فرص الاستثمار

جانب من اجتماع مجتمع الأعمال المصري والسعودي
جانب من اجتماع مجتمع الأعمال المصري والسعودي
اقتصاد مصر

مجتمع الأعمال السعودي المصري يستعرض فرص الاستثمار

وزيرة التخطيط: مناخ الاستثمار في مصر الآن في أفضل حالاته

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دبي - العربية.نت

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استعرض لقاء لمجتمع الأعمال السعودي المصري المشترك، بالقاهرة، أمس الثلاثاء، بمشاركة وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي الدكتورة هالة السعيد، فرص الاستثمار في مصر، وبرنامج ريادة الشركات الوطنية في السعودية.

وقالت الوزيرة هالة السعيد في كلمتها خلال اللقاء، إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات بمصر، مشيرةً إلى ارتفاع المؤشرات العامة للاقتصاد المصري وما حققه من نمو ملحوظ رغم جائحة كورونا وتراجع معدلات البطالة والتضخم والوضع الاقتصادي العام لمصر.

وأضافت أن مناخ الاستثمار في مصر الآن في أفضل حالاته خاصة في ظل وجود فرص استثمارية حقيقية وجادة، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات والقوانين التي تهدف إلى جذب الاستثمار وخدمة رجال الأعمال السعوديين وليس فقط المصريين، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي لبرنامج ريادة الشركات الوطنية التابع لوزارة الاستثمار بدر البدر، عرضا بشأن دور البرنامج لدعم الشركات السعودية الرائدة للتوسع خارجياً، ومناقشة الفرص الاستثمارية والتحديات التي تواجه المستثمرين الحاليين والمحتملين في مصر، وطرق العمل مع الجانب المصري لوضع خطة عمل مع الجهات الحكومية وذات العلاقة لخلق الفرص وتذليل التحديات للمساهمة في زيادة الاستثمارات السعودية النوعية في القطاعات ذات الأولوية بمصر.

بدوره، قدم المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، خلال اللقاء عرضاً لأبرز الأصول المملوكة للدولة التي يمكن الاستثمار فيها ومن بينها عدد من المنشآت والشركات في العديد من القطاعات بمصر.

وأوضح أن الهدف من إنشاء صندوق مصر السيادي الذي يبلغ رأس ماله 200 مليار جنيه هو تعزيز الثقة في الأصول المملوكة للدولة وزيادة قيمتها والعائد منها، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية وضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وزيادة الشراكات الدولية والإقليمية والمحلية.

حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة وعدد كبير من رجال الأعمال السعوديين والمصريين.

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