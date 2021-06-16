.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصر تسمح لموردي القمح بتقديم عروض للشحن البحري

قمح مصر اقتصاد
عمليات حصاد قمح
اقتصاد مصر

مصر تسمح لموردي القمح بتقديم عروض للشحن البحري

التغييرات ستسري اعتباراً من المناقصة الدولية المقبلة

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية ستسمح لدور التجارة التي تبيع لها القمح في مناقصات دولية بأن تقدم أيضا عروضا خاصة بها للشحن البحري.

وذكرت الوثيقة أن تعديلات قواعد مناقصات الهيئة ستسري اعتبارا من المناقصة الدولية المقبلة لشراء القمح.

وتواجه التجارة العالمية أزمات خلال الفترة الماضية، بداية من النقص الحاد في حاويات الشحن بسبب الوباء، ثم جاء انسداد هائل في قناة السويس، مما عطل عمليات الشحن العالمية.

هل يقترب اقتصاد مصر من "ركود تضخمي" في 2021؟ اقتصاد اقتصاد مصر هل يقترب اقتصاد مصر من "ركود تضخمي" في 2021؟

ويؤثر ارتفاع تكاليف الشحن البحري على الصادرات المصرية، مما تسبب بمشكلة كبيرة للغاية بدأت تتفاقم خلال الشهور الماضية وربما تستمر حتى نهاية العام بسبب النقص في الحاويات والزيادة في الطلب على الحاويات سواء القادمة إلى مصر أو العكس، عضو جمعية المصدرين المصريين وعضو اتحاد الصناعات المصرية، محمد قاسم، في مقابلة مع "العربية".

وكان وزير التموين المصري علي مصيلحي أكد في مايو/أيار الماضي، أن مصر – أكبر مستورد للقمح عالميا- لديها احتياطي استراتيجي يكفي لتغطية استهلاك 5.9 أشهر.

وأضاف مصيلحي أن الحكومة، التي تأمل في شراء 3.6 مليون طن من القمح المحلي من المزارعين هذا الموسم، اشترت حتى الآن 2.9 مليون طن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"أظافر مبقعة".. أحدث علامات الإصابة بفيروس كورونا
سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة
الأكثر قراءة
"كوكاكولا" تخسر 4 مليارات دولار بسبب تصرف رونالدو
السكري يقتل الرجل الذي ترك 38 أرملة و89 ابناً و33 حفيداً السكري يقتل الرجل الذي ترك 38 أرملة و89 ابناً و33 حفيداً
شاهد.. بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا بمؤتمر صحافي شاهد.. بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا بمؤتمر صحافي
لفقدان الوزن تناول البيض.. وإليك أبرز الأسباب لفقدان الوزن تناول البيض.. وإليك أبرز الأسباب
عروس داعش تطل ثانية: كنت غبية.. وأحب أغاني كاني ويست عروس داعش تطل ثانية: كنت غبية.. وأحب أغاني كاني ويست
هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة
قبل أن تذهب
المعارضة الإيرانية تجدد الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية
المعارضة الإيرانية تجدد الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية
اكتشف المزيد