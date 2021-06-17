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الكويت: عدم السماح بسفر المواطنين للخارج قبل تلقي جرعتي اللقاح

اقتصاد الكويت مطار كورونا مناسبة
مطار الكويت
اقتصاد الكويت

الكويت: عدم السماح بسفر المواطنين للخارج قبل تلقي جرعتي اللقاح

القرار استثنى من ذلك 3 فئات فقط

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دبي - العربية.نت

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أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم موافقة مجلس الوزراء على السماح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى الكويت والمنتج من شركات ( فايزر - أسترازينكا -موديرنا) أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون أند جونسون، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس.

وأضاف أن ذلك سيكون شريطة إجراء فحص PCR الأول قبل الوصول بـ 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول.

ويمكن إنهاء الحجر قبل ذلك في حال ظهور نتيجة فحص (PCR) تؤكد الخلو من الإصابة بالفيروس أثناء فترة الحجر.

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كما قرر مجلس الوزراء عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ما لم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد الفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم، المواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية.

كما يستثنى من ذلك الحوامل شريطة حصولهم على شهادة إثبات الحمل معتمدة من وزارة الصحة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس.

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