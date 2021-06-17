تراجع الاحتياطي الأجنبي للأردن 0.4% في 5 أشهر

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، تراجع احتياطي العملات الأجنبية في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 0.4% إلى 15.85 مليار دولار، مقارنة مع 15.91 مليار في نهاية 2020.

يعاني الأردن في ظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت سلبا على الدخل السياحي أحد أهم روافد العملة الصعبة في المملكة.

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كانت أرقام للبنك المركزي الأردني، قد أظهرت تراجع الاحتياطي الأجنبي في أول شهرين من العام الحالي 2.6% إلى 15.49 مليار دولار مقارنة مع 15.91 مليار في نهاية 2020.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي بالأردن في التأثر سلبا منذ بداية 2016 بعد تباطؤ النمو في حوالات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي، وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.

وبحسب أرقام سابقة للبنك المركزي الأردني، فإن احتياطي العملات الأجنبية تراجع 1% في يناير 2021 إلى 10.45 مليار دينار (14.76 مليار دولار) مقارنة مع مستواه في نهاية 2020.