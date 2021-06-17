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رئيس مجلس الأعمال: هذه توجيهات ولي العهد السعودي للمستثمرين السعوديين بشأن مصر

وزير الإسكان المصري ومجلس الأعمال السعودي
جانب من لقاء وزير الإسكان المصري بمجلس الأعمال السعودي المصري
اقتصاد مصر

رئيس مجلس الأعمال: هذه توجيهات ولي العهد السعودي للمستثمرين السعوديين بشأن مصر

وزير الإسكان: المستثمر المصري والمستثمر العربي يُعاملان بنفس الطريقة

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر بن محمد العامري، إن هناك توجيهات من الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، للمستثمرين السعوديين بتوسيع استثماراتهم في مصر.

وأضاف خلال لقاء مع وزير الإسكان المصري، عاصم الجزار: "نحن جاهزون للاستثمار في مصر، وفتحنا مكتباً تابعاً لمجلس الأعمال السعودي المصري للاستثمار في مصر، وندعو المستثمرين السعوديين للاستثمار في مصر".

وأوضح بندر بن محمد العامري، نقلاً عن بيان لوزارة الإسكان المصرية، اليوم الخميس، أن "هناك فرصاً عظيمة للاستثمار فى مصر، وستكون هناك استثمارات خلال عامين إلى 3 أعوام قادمة، أكبر مما نتوقع، وعندنا حالياً نحو 150 مستثمرا ورجل أعمال سعودي جاهزون للاستثمار في مصر".

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والتقى وزير الإسكان المصري، بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، عدداً من المستثمرين السعوديين، لبحث فرص التعاون المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية المُتاحة بالمشروعات المختلفة في مصر، وذلك بحضور مسؤولي وزارة الإسكان.

وقال عاصم الجزار، إن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار بمصر في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها ربوع الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية ترحب بالاستثمار في المجالات المختلفة من قِبَل أشقائنا السعوديين، موضحاً أن المستثمر المصري والمستثمر العربي يُعاملان بنفس الطريقة، ولا يوجد أي تفرقة بينهما، وسيكون هناك تعاون أكبر في الفترة المُقبلة، ونعمل على تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار.

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