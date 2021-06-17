مصرف الإمارات المركزي يرفع سعر الفائدة الرئيسي تماشيا مع الاحتياطي الاتحادي

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أنه سيقوم، اعتباراً من اليوم الخميس 17 يونيو 2021، برفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 5 نقاط أساس.

وقال المصرف في بيان له، إن هذا القرار يأتي، إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة بـ 5 نقاط أساس في اجتماعه أمس الأربعاء، وعليه سيكون سعر الأساس الجديد الذي حدده المصرف المركزي هو 15 نقطة أساس.

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كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي.

كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.