موعد وشروط عودة العمالة الوافدة إلى الكويت

أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم موافقة مجلس الوزراء على السماح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى الكويت والمنتج من شركات ( فايزر - أسترازينكا -موديرنا) أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون أند جونسون، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس.

وأضاف أن ذلك سيكون شريطة إجراء فحص PCR الأول قبل الوصول بـ 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول.

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ويمكن إنهاء الحجر قبل ذلك في حال ظهور نتيجة فحص (PCR) تؤكد الخلو من الإصابة بالفيروس أثناء فترة الحجر.

كانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت في 22 مايو الماضي أن قرار مجلس الوزراء بشأن منع دخول الركاب غير الكويتيين، للبلاد مازال ساريا حتى إشعار آخر.

وشددت الإدارة على ضرورة إبراز شهادة PCR مدتها 72 ساعة لجميع المسافرين القادمين لمطار الكويت الدولي، قبل صعود الطائرة تثبت سلبية الإصابة سواء كان الراكب محصنا باللقاح أو لم يأخذ اللقاح حتى الآن.

وقالت الإدارة في تعميم إنه بناء على قرار مجلس الوزراء بالعمل على اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا داخل دولة الكويت أو خارجها وهي فايزر - أسترازينكا -موديرنا، ولقاح جونسون أند جونسون.

وجاء في التعميم إنه الحاقا بالتعميم رقم "2021/26" بتاريخ "2021/05/16" بشأن عدم السماح بالسفر الى خارج دولة الكويت للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى "زوج - زوجة - أبناء" والعمالة المنزلية مالم يكن المسافر قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح المعتمد بدولة الكويت اعتبارا من يوم السبت الموافق "2021/05/22".