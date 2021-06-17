وكالة الأدوية الأوروبية تقيم 4 لقاحات كورونا تمهيداً لترخيصها

قالت وكالة الأدوية الأوروبية، إنها تقوم بتقييم لقاحات سبوتنك وكورفاك ونورفاكس وسينوفا تمهيدا لترخيصها.

وأضافت الوكالة أن خلط جرعات اللقاحات واعد لكن لا نتائج نهائية حتى الآن.

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تصريحات الوكالة الأوروبية تأتي بعد يوم من إعلان الحكومة الروسية أن انطباعا إيجابيا لدى وكالة الأدوية الأوروبية بشأن لقاح "سبوتنيك في".

وتوقعت أن تقر وكالة الأدوية الأوروبية لقاح "سبوتنك في" خلال شهرين.

وفي سياق متصل، أعلن مركز "غاماليا" الروسي أن لقاح "سبوتنيك V" أثبت فعالية ونجاعة ضد السلالة الهندية لفيروس كورونا، أكثر من كل اللقاحات الأخرى، وذلك وفقا لدراسة علمية.

وقال مركز "غاماليا" المتخصص في علم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية، إنه قدم نتائج الدراسة إلى مجلة علمية دولية لنشرها.

يعتبر لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا من أوائل اللقاحات التي تم تسجيلها في العالم ضد هذا الفيروس التاجي المستجد.