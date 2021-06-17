"النقد الدولي" يدعو لإطلاق صندوقٍ لدعم الدول منخفضة ومتوسطة الدخل

دعت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الدول الأعضاء بالصندوق، لوضع خطط إطلاق صندوقٍ لتوجيه الاحتياطيات المالية الجديدة إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل واقتصادات الجزر الصغيرة في العالم بنهاية العام الحالي.

وقالت جورجيفا في مؤتمر صحافي، يوم الأربعاء، إن صندوق النقد سيعمل للانتهاء من إطلاق ما يعرف باسم "صندوق المرونة والاستقرار" خلال الشهور المقبلة.

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وأشارت إلى أن الصندوق سيواصل السماح للدول الفقيرة بالاقتراض من خلال حقوق السحب الخاصة بدون فوائد، وذلك في إطار صندوق النمو وخفض الفقر، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعربت عن أملها في أن يتمكن صندوق النقد الدولي من إطلاق الصندوق بنهاية العام الحالي؛ ليتمكن من مساعدة الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.