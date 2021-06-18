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اتساع فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو

اليورو
اليورو
اقتصاد أوروبا

اتساع فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو

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فرانكفورت - رويترز

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أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة، أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو اتسع في أبريل نيسان، بفضل زيادة في الفائض التجاري والدخل الأولي، الذي يشمل الأرباح من الاستثمارات الخارجية.

وسجل التكتل الذي يضم 19 دولة تتعامل باليورو فائضا معدلا لميزان المعاملات الجارية عند 22.8 مليار يورو في أبريل نيسان، ارتفاعا من 17.8 مليار دولار في مارس آذار وفقا لأرقام مُعدلة.

وبناء على البيانات غير المعدلة، استقر الفائض دون تغيير يذكر تقريبا عند 31.4 مليار يورو مقابل 31 مليار يورو قبل شهر.

وفي الاثني عشر شهرا حتى أبريل نيسان، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للتكتل، ارتفاعا من 2% في فترة 12 شهرا السابقة.

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