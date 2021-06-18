مناطق روسية تفرض إلزامية اللقاح على فئات محددة وغرامة للمخالفين

فرضت السلطات الروسية تلقي لقاح كورونا في أربع مناطق بالبلاد هذا الأسبوع للعاملين في قطاعات التجزئة والتعليم وقطاعات الخدمات الأخرى، كجزء من جهد لتعزيز معدلات التطعيم المنخفضة في البلاد مع استمرار انتشار عدوى COVID-19.

وأعلنت موسكو، حيث ارتفع عدد الإصابات بشكل حاد هذا الشهر، عن هذا الشرط لأول مرة يوم الأربعاء، وتبعتها على الفور منطقة موسكو المحيطة ومنطقة كيميروفو السيبيرية ومنطقة سخالين في الشرق الأقصى.

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وأمر المسؤولون في المناطق الأربع الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات البيع بالتجزئة والتعليم والرعاية الصحية والنقل العام والتجميل والترفيه وغيرها من الصناعات التي تخدم عددًا كبيرًا من الناس، ضمان تلقيح 60% على الأقل من موظفيها بشكل كامل.

في موسكو ومنطقة موسكو المحيطة وكيميروفو، حدد المسؤولون منتصف أغسطس موعدًا نهائيًا للوصول إلى العتبة المطلوبة. ولم تحدد سلطات سخالين موعدًا نهائيًا، لكنها قالت إن الأفراد الذين يرفضون التطعيم دون سبب طبي مقبول سيتم إيقافهم عن العمل حتى يحصلوا على الجرعة.

وقال المسؤولون في موسكو إنهم سيبدأون في تفتيش الشركات المؤهلة في منتصف يوليو - وهو موعد نهائي يُطلب بحلوله من 60% من الموظفين الحصول على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح - وفرض غرامات تصل إلى مليون روبل (حوالي 14000 دولار) على تلك الشركات التي لا تمتثل.

قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين يوم الخميس، إن المدينة تتضرر بشدة من سلالة جديدة من الفيروس "أكثر عدوانية، وأصعب في تحملها، وتنتشر بشكل أسرع". وأبلغت فرقة العمل الوطنية لفيروس كورونا عن 6195 إصابة جديدة في المدينة مقارنة باليوم السابق - بزيادة 66% عن العدد اليومي في 1 يونيو.

كانت روسيا من بين أوائل الدول في العالم التي أنتجت لقاحًا لفيروس كورونا، وتهدف السلطات إلى تحصين 60% من البالغين في البلاد، أو حوالي 69 مليون شخص، بحلول الخريف.

لكن معدل التطعيم في روسيا تخلف عن العديد من الدول الأخرى. واعتبارًا من أوائل شهر يونيو، تلقى 18 مليون شخص - أو 12% فقط من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 146 مليون نسمة - جرعة واحدة على الأقل. وأعرب الخبراء عن شكوكهم في إمكانية تحقيق هدف الحكومة.

رفض الكرملين مرارًا فكرة طلب التطعيمات الإلزامية في جميع أنحاء البلاد. وتعليقًا على تحرك المناطق الأربع، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الخميس أن "هذا ليس تطعيمًا شاملًا (إلزاميًا) للسكان".