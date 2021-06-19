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الصين تقترب من منح الجرعة المليار من لقاح فيروس كورونا

التطعيم ضد كورونا في الصين
تعبيرية
لقاح كورونا

الصين تقترب من منح الجرعة المليار من لقاح فيروس كورونا

قدمت بكين أكثر من 945 مليون جرعة أي ثلاثة أضعاف العدد الذي تسلمته أميركا

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دبي - العربية.نت

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في غضون أيام، ستصل الصين إلى مليار جرعة في حملة تطعيمها ضد كوفيد-19، وهي سرعة لا مثيل لها في أي دولة أخرى بالعالم.

واعتبارًا من يوم الأربعاء، قدمت الصين أكثر من 945 مليون جرعة، أي ثلاثة أضعاف العدد الذي تم تسليمه في الولايات المتحدة، وحوالي 40% من 2.5 مليار جرعة تم تقديمها على مستوى العالم، بحسب شبكة CNN الأميركية.

ويعد هذا الرقم أكثر من رائع بالنظر إلى أن بدء طرحه كان بطيئًا.

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ووصلت الصين إلى أول مليون جرعة فقط في 27 مارس/آذار، أي خلف الولايات المتحدة بأسبوعين. ولكن تسارعت الوتيرة بشكل كبير في مايو/ أيار، مع تقديم أكثر من 500 مليون جرعة خلال الشهر الماضي، وفقًا لبيانات لجنة الصحة الوطنية الصينية.

وقدمت البلاد، يوم الثلاثاء وحده، أكثر من 20 مليون جرعة. وفي هذا المعدل، من المحتمل أن تتجاوز المليار جرعة بنهاية هذا الأسبوع.

ويعد تطعيم بلد يبلغ تعداد سكانه 1.4 مليار شخص ضد كوفيد-19 هو بمثابة مهمة ضخمة.

ويتم تنفيذ حملة "تطعيم كل من يمكن تطعيمه" في جميع أنحاء البلاد، في المدن الكبرى والقرى الصغيرة على حد سواء، حيث يذهب موظفو الحكومة إلى الأحياء لإقناع الناس بالتطعيم.

وفي غضون ذلك، حث رؤساء الشركات، المملوكة للدولة، موظفيهم على أخذ اللقاح، بينما تقدم مواقع التطعيم مزايا مختلفة، تتراوح من قسائم التسوق إلى البوظة والبقالة المجانية.

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