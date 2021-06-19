.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رئيس وزراء إيطاليا: التعافي الاقتصادي يجب أن يكون "منصفاً ومستداماً"

Incoming Italian Prime Minister Mario Draghi speaks to the media after meeting with Italian President Sergio Mattarella, in Rome, Italy, February 12, 2021. REUTERS/Yara Nardi/Pool
ماريو دراغي
اقتصاد أوروبا

رئيس وزراء إيطاليا: التعافي الاقتصادي يجب أن يكون "منصفاً ومستداماً"

قال إن عدد المعرضين لخطر الفقر ارتفع بعد أزمة الديون الأوروبية

متابع الغاء المتابعة

برشلونة - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الجمعة، إلى تعاف اقتصادي "منصف ومستدام" بعد جائحة كوفيد-19، وشدد على ضرورة الحرص على "التماسك الاجتماعي" الذي أهملته أوروبا إثر أزمة الديون.

وقال الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي أثناء زيارته مدينة برشلونة الإسبانية "في الماضي القريب، نسينا أهمية التماسك الاجتماعي) لقد اعتبرنا الديمقراطية أمرا مسلما به وتجاهلنا خطر الشعبوية".

وكان المسؤول الإيطالي قد ترأس البنك المركزي الأوروبي نهاية عام 2011، في خضم أزمة الديون التي هزت منطقة اليورو وأدت إلى تدابير تقشف غير شعبية في دول جنوب أوروبا.

أسعار النفط تمحو خسائرها وتسجل مكاسب أسبوعية بعد توقعات أوبك طاقة أسعار النفط أسعار النفط تمحو خسائرها وتسجل مكاسب أسبوعية بعد توقعات أوبك

اتخذ حينها دراغي الملقب "سوبر ماريو" سلسلة اجراءات غير مسبوقة أكسبته الفضل في إنقاذ منطقة اليورو.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أنه "بعد أزمة الديون الأوروبية، ارتفع عدد المعرضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي بمقدار 3.5 ملايين شخص، ولم يعد الرقم بعد إلى مستويات ما قبل الأزمة".

تأتي تصريحات دراغي قبل بدء تسليم الدفعات الأولى لخطة التحفيز الأوروبية الضخمة البالغة 750 مليار يورو للدول الأعضاء في تموز/يوليو المقبل، لدعمها في التعافي من الأزمة الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن وباء كوفيد-19.

وتابع "بينما تمر مجتمعاتنا بتغيرات اقتصادية مهمة، يجب أن ندعم العمال بسياسات نشطة على مستوى سوق العمل. وهذا يعني إتاحة فرص للنساء والشباب، وتوفير تدريب ومهارات جديدة لمن خسروا وظائفهم".

كما دعا دراغي إلى "إيلاء المناخ مزيدا من الاهتمام".

وخلص "لا يمكننا الخروج من هذه الأزمة الصحية لنتجه مثل السائرين نياما صوب أزمة بيئية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ياسمين المصري شتمت جبران باسيل وأصبحت بطلة في لبنان ياسمين المصري شتمت جبران باسيل وأصبحت بطلة في لبنان
فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم
الأكثر قراءة
11 غرزة في الرأس وكدمات.. المصرية ضحية الجزار تروي تفاصيل الواقعة 11 غرزة في الرأس وكدمات.. المصرية ضحية الجزار تروي تفاصيل الواقعة
اعتقال الامرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم اعتقال الامرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم
بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر "الأخضر"
ساعة ذكية تفضح جريمة.. رجل قتل زوجته أمام رضيعهما ساعة ذكية تفضح جريمة.. رجل قتل زوجته أمام رضيعهما
مصر.. وقف تأشيرات المسافرين إلى مطار أديس أبابا في إثيوبيا مصر.. وقف تأشيرات المسافرين إلى مطار أديس أبابا في إثيوبيا
ألميدا: الزمالك بلا حظ.. وسأضم عمر جابر إلى فريقي ألميدا: الزمالك بلا حظ.. وسأضم عمر جابر إلى فريقي
قبل أن تذهب
هل أصبح الحل في تونس لسيناريو الذهاب لانتخابات مبكرة؟
هل أصبح الحل في تونس لسيناريو الذهاب لانتخابات مبكرة؟
اكتشف المزيد