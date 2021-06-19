.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فيتش ترفع النظرة المستقبلية لبريطانيا إلى "مستقرة"

بريطانيا اقتصاد مناسبة
بريطانيا
اقتصاد بريطانيا

فيتش ترفع النظرة المستقبلية لبريطانيا إلى "مستقرة"

قالت إن الاقتصاد والمالية العامة أكثر متانة في مواجهة تأثير صدمة كورونا

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لبريطانيا إلى "مستقرة" من "سلبية" الجمعة، قائلة إن النتائج على صعيد الاقتصاد الكلي وسوق العمل والمالية منذ بداية 2021، تظهر أن الاقتصاد والمالية العامة أكثر متانة في مواجهة تأثير صدمة الجائحة.

وقالت فيتش "كان طرح برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في المملكة المتحدة سريعا، مما قد يحد من تأثير حالات الإصابة على طاقة الرعاية الصحية ويدعم المتانة الاقتصادية أمام التطورات الجارية فيما يتعلق بالجائجة".

وأكدت الوكالة تصنيفها الائتماني للبلاد عند "AA-".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ياسمين المصري شتمت جبران باسيل وأصبحت بطلة في لبنان ياسمين المصري شتمت جبران باسيل وأصبحت بطلة في لبنان
فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم
الأكثر قراءة
11 غرزة في الرأس وكدمات.. المصرية ضحية الجزار تروي تفاصيل الواقعة 11 غرزة في الرأس وكدمات.. المصرية ضحية الجزار تروي تفاصيل الواقعة
اعتقال الامرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم اعتقال الامرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم
بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر "الأخضر"
ساعة ذكية تفضح جريمة.. رجل قتل زوجته أمام رضيعهما ساعة ذكية تفضح جريمة.. رجل قتل زوجته أمام رضيعهما
مصر.. وقف تأشيرات المسافرين إلى مطار أديس أبابا في إثيوبيا مصر.. وقف تأشيرات المسافرين إلى مطار أديس أبابا في إثيوبيا
ألميدا: الزمالك بلا حظ.. وسأضم عمر جابر إلى فريقي ألميدا: الزمالك بلا حظ.. وسأضم عمر جابر إلى فريقي
قبل أن تذهب
هل أصبح الحل في تونس لسيناريو الذهاب لانتخابات مبكرة؟
هل أصبح الحل في تونس لسيناريو الذهاب لانتخابات مبكرة؟
اكتشف المزيد