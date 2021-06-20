رئيس مجلس الأعمال: 30 مليار دولار استثمارات سعودية في مصر ونطمح لزيادتها

قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر بن محمد العامري، إن عدد الشركات السعودية العاملة في مصر والمثبتة فى هيئة الاستثمار يبلغ 6280 شركة.

وأضاف أن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر تجاوز الـ 30 مليار دولار، ونستهدف توسعات واستثمارات جديدة ستصل بحجم هذه الاستثمارات إلى 50 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة.

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وقال "هذه رؤيتي وتوقعي كرئيس مجلس الأعمال السعودي المصري".

وتابع رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري: "السعوديون سيستثمرون في كل مكان متى وجدت أرضية الاستثمار والحوافز الجيدة والعقود والاتفاقيات الجيدة"، بحسب صحيفة "أخبار اليوم"، المصرية.

شهد الأسبوع الماضي، ختام أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة، وترأس وزير التجارة السعودي، ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، وفداً من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين، خلال أعمال اللجنة، مؤكداً على وجود خطة سعودية طموحة لدعم الشركات للدخول في السوق المصري.

والتقى "القصبي" عددا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة المصرية.

وشملت اللقاءات، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، الدكتورة هالة السعيد، ووزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد عبد الوهاب.