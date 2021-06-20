صادرات مصر ترتفع 19% في 5 أشهر إلى 12.3 مليار دولار

قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، اليوم الأحد، إن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 19% خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021، لتصل إلى 12.323 مليار دولار، مقابل 10.375 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضافت في بيان، أن الزيادة فى الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.

مادة اعلانية

وأوضحت أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال شهر مايو الماضى بنسبة 50%، لتبلغ 2.288 مليار دولار، مقابل 1.522 مليار دولار خلال مايو 2020.

وأضافت جامع أن الواردات المصرية شهدت خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجارى أيضاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 10% لتبلغ 29.16 مليار دولار، مقابل 26.42 مليار دولار، خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشارت الوزيرة إلى أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تضمن الاتحاد الأوروبى بقيمة 3.88 مليار دولار، وجامعة الدول العربية بقيمة 3.72 مليار دولار، وقارة إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 661 مليون دولار والولايات المتحدة الأميركية بقيمة 852 مليون دولار والأسواق الأخرى بقيمة 3.206 مليار دولار.

ونوهت جامع إلى أن 12 قطاعاً تصديرياً شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 280 مليون دولار مقارنة بـ180 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 55%.

وارتفعت صادرات قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 35 مليون دولار مقارنة بـ 23 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 54%.