فيتش ترفع النظرة المستقبلية لبريطانيا إلى مستقرة من سلبية 

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لبريطانيا إلى مستقرة من سلبية، مشيرة إلى أن اقتصاد المملكة والمالية العامة أثبتا مرونة أكبر من المتوقع في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأضافت فيتش أن الأنشطة الاقتصادية الأقوى ستدعم المتحصلات الضريبية، وستساهم في تقليص العجز المالي على الرغم من الإنفاق التحفيزي للاستجابة للجائحة.

مادة اعلانية

وأبقت فيتش التصنيف الائتماني لبريطانيا عندAA- وهو رابع أعلى تصنيف ضمن تصنيفات الوكالة.

وتوقعت فيتش أن ينخفض عجز الميزانية إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 وأن يبلغ الدين العام ذروته بنهاية 2024 عند 110% من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا.