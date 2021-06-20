مصر تسعى لشراء زيوت نباتية للتسليم ما بين 5 و30 سبتمبر

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية وهي الجهة الرسمية لشراء الحبوب في مصر اليوم السبت، إنها تسعى لشراء كميات من زيت الصويا وزيت دوار الشمس من خلال مناقصة دولية للتسليم خلال الفترة من الخامس إلى الثلاثين من سبتمبر/أيلول.

وأضافت الهيئة أنه ينبغي على المتعاملين تقديم عروض من أجل السداد بخطاب ائتمان مدته 180 يوما أو عند الاطلاع وأنها ستختار من بين العرضين وأن آخر موعد لتقديم العروض هو 22 يونيو حزيران.

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وقالت الهيئة إنها تريد شراء ما لا يقل عن 30 ألف طن من زيت الصويا وعشرة آلاف طن من زيت دوار الشمس.