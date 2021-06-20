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ولي العهد يُدشِّن 8 مشروعات سكنيّة وطبيَّة لمنسوبي "الدفاع" بتكلفة 4 مليارات ريال

محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
محمد بن سلمان

ولي العهد يُدشِّن 8 مشروعات سكنيّة وطبيَّة لمنسوبي "الدفاع" بتكلفة 4 مليارات ريال

اشتملت المشروعات على 6 مشروعات سكنيّة توفر 3797 وحدة سكنيّة

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دبي - العربية.نت

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دشَّن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الأحد، ثمانية مشروعات سكنيّة، وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن المشروعات التنموية الجديدة التي نفَّذتها وأنجزتها الوزارة مؤخراً بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من أربعة مليارات ريال.

واشتملت المشروعات على ستة مشروعات سكنيّة توفر 3797 وحدة سكنيّة، من بينها مشروع إسكان قاعدة الملك سعود بحفر الباطن، وإسكان القوات المسلحة بالشمالية الغربية، ومشروع إسكان عوائل مركز الملك سلمان بن عبد العزيز الخاص بالحرب الجبليّة في الطائف، ومشروع إسكان القوات المسلحة في شرورة، إضافة إلى المرحلة الأولى من مشروع إسكان القوات المسلحة في جازان، والمرحلة الثانية من مشروع إنشاء إسكان القوات المسلحة بالمنطقة الشرقية.

ودشَّن عدداً من المشروعات الطبيَّة التطويرية، من بينها مشروع إنشاء مركز القلب في مستشفى القوات المسلحة بالشمالية الغربية، بسعة تصل إلى 130 سريراً، وتوسعة مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، التي سترفع السعة السريرية إلى 100 سريرٍ، فيما تضيف التوسعة عشر وحدات للعناية المركَّزة، وغرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبيّة، وأقساماً للطوارئ، والأشعة والمختبر، والصيدلية، وبنك الدم، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وبهذه المناسبة، ثمّن مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذيَّة الدكتور خالد بن حسين البِـياري، تدشين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمشروعات الوزارة السكنيّة، والطبيَّة، مؤكّداً أن استكمال هذه المشاريع، وتدشينها يأتي ترجمة، وتنفيذاً لتوجيهات ولي العهد، وفي إطار حرصه الدائم على منظومة القوات المسلحة، وتوفير السكن الملائم، والرعاية الصحيّة المتكاملة لمنسوبيها.

وأكَّد، أن هذه المشروعات الحيوية، تأتي ضمن سلسة مشروعات لتأمين وحدات سكنية لمنسوبي القوات المسلحة وفق أفضل المعايير، والمواصفات في التصميم، والتنفيذ، إضافة إلى تطوير، وتوسعة المرافق الصحية القائمة، ودعمها بأحدث التجهيزات الطبية، والفنيَّة، وذلك تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية لبرنامج تطوير وزارة الدفاع، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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