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المغرب يستهدف إيرادات 1.7 مليار دولار من استخراج معادن في 2030

منشأة فوسفات تعدين معادن مناسبة
منشأة فوسفات
اقتصاد المغرب

المغرب يستهدف إيرادات 1.7 مليار دولار من استخراج معادن في 2030

تستهدف زيادة الاستثمار في تعدين الفوسفات لعشرة أمثاله

متابع الغاء المتابعة

الرباط - رويترز

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يعتزم المغرب زيادة إيراداته من استخراج معادن أخرى غير الفوسفات إلى أكثر من 15 مليار درهم (1.7 مليار دولار) بحلول 2030 من 6.5 مليار درهم في 2020، وذلك عبر تسهيل الاستثمار والحوافز الضريبية.

المغرب هو أكبر مصدر للفوسفات في العالم ويملك 72% من احتياطياته العالمية، وبلغت إيرادات شركته للفوسفات المملوكة للدولة (المكتب الشريف للفوسفاط) 56.1 مليار درهم العام الماضي.

وقالت وزارة الطاقة والمعادن المغربية اليوم الاثنين في خطتها لتطوير التعدين خلال الفترة من 2025 إلى 2030 إنها تستهدف أيضا زيادة الاستثمار في تعدين الفوسفات لعشرة أمثاله والوصول إلى أربعة مليارات درهم.

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ولم تذكر أي المعادن تستهدف، لكن وزير الطاقة والمعادن عزيز رباح قال في مؤتمر صحافي، إن الحكومة ستركز بشكل خاص على "المعادن الإستراتيجية" مثل المستخدمة في قطاع الطاقة المتجددة.

المغرب منتج كبير للطاقة المتجددة، لكنه يعتمد أيضا على واردات الغاز عبر سبل منها خط أنابيب من الجزائر إلى إسبانيا يمر بأراضيه.

ورفض رباح الإجابة عن سؤال عما إذا كانت الرباط تعتزم تجديد اتفاق خط الأنابيب، الذي ينتهي في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه قال إن الخط "إستراتيجي" بالنسبة لإمدادات المغرب من الغاز.

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