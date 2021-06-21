تعيين عمر حريري رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للموانئ السعودية

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ السعودية على تعيين عمر بن طلال حريري، رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للموانئ، وذلك ابتداءً من مطلع يوليو 2021.

وقالت الهيئة العامة للموانئ في بيان، اليوم الاثنين، إن الرئيس التنفيذي الجديد يُعد من الكفاءات السعودية الشابة التي أثبتت جدارتها خلال مسيرته المهنية والتي تقلّد فيها عددًا من الوظائف القيادية.

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وأضافت أن تعيينه في هذا المنصب يأتي تتويجاً لسنوات خبرة تمتد لنحو 18 عامًا، بدأها منذ العام 2004، تدرج فيها بالعديد من الأعمال وتقلّد خلالها عدة مناصب قيادية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.

وكان عمر حريري قبل ذلك يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن والشركة السعودية للخدمات اللوجستية "سال" منذ العام 2018، وقاد الشركتين نحو رحلة التغيير والتحول من خلال تطوير البنية التحتية وإدخال أحدث البرامج الرقمية وتحديث الأنظمة وتطبيق المعايير الدولية في قياس الأداء مع استقطاب الكوادر الوطنية ورفع معدلات السعودة التي وصلت إلى (95%). كما عمل على تطوير وتنفيذ استراتيجية المجموعة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال التركيز على سوق التجارة الإلكترونية، وتعزيز الربط الجوي والبحري لزيادة حركة الشحن في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الأسطول وشبكة الرحلات حول العالم لتحقيق أعلى مستويات الربحية.

وفي الفترة من أغسطس 2016 إلى يناير 2018، شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة فيديكس اكسبريس، حيث شهدت تلك الفترة تطوير أعمال الشركة ومضاعفة إيراداتها وتنميتها.

وفي الفترة من نوفمبر 2014 إلى يوليو 2016، شغل منصب نائب الرئيس للقطاع التجاري بالمملكة العربية السعودية بشركة دي. إتش. إل اكسبريس. وشهدت تلك الفترة تطبيق استراتيجية لإدارة العلاقات مع أفضل 100 شركة في المملكة.

وكان قبل ذلك يشغل منصب المدير العام للشركة في الكويت في الفترة من نوفمبر 2012 إلى نوفمبر 2014 وهي الفترة التي نجحت فيها الشركة في بناء علاقة استراتيجية مع أكبر 50 عميل في الكويت.

وفي الفترة من ديسمبر 2004 إلى ديسمبر 2010، تدرج عمر حريري في عديدٍ من المناصب خلال فترة عمله لدى شركة دي. إتش. إل اكسبريس، حيث استهلها مديرًا في منطقة الدمام، ثم مديرًا للحسابات الرئيسية فمديرًا للمبيعات على التوالي بالمنطقة الشرقية، ثم مديرًا للمبيعات الوطنية بالمملكة.

ويتمتع عمر حريري بعضوية عددٍ من مجالس الإدارة واللجان في كل من؛ استشارات اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، ولجنة سكاي تيم للشحن، والشركة السعودية للخدمات الأرضية، ولجنة التعيين والمكافآت بالشركة السعودية للخدمات الأرضية، ولجنة اللوجستيات بالغرفة التجارية بجدة، كما يرأس مجلس إدارة تحالف سكاي تيم للشحن.