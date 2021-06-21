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صادرات الصين إلى الدول العربية تتجاوز 123 مليار دولار في 2020

صادرات الصين
صادرات صينية
اقتصاد الصين

صادرات الصين إلى الدول العربية تتجاوز 123 مليار دولار في 2020

الاستثمار الصيني المباشر في الدول العربية بلغ 20.1 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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قال نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ، إن حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية وصل إلى 239.8 مليار دولار في العام الماضي، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية.

وأضاف تشيان أن الصادرات الصينية إلى الدول العربية بلغت 123.1 مليار دولار في عام 2020، بزيادة 2.2% على أساس سنوي رغم تأثيرات جائحة كوفيد-19، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الاثنين.

وأوضح نائب وزير التجارة الصيني، أن حصتي المنتجات الميكانيكية والكهربائية والمنتجات ذات التقنيات الفائقة والحديثة سجلتا زيادة بنسبة 6.1% و3.3% على التوالي، لتشكلا معا 67.4% من إجمالي الصادرات.

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وأضاف تشيان أن رصيد الاستثمار الصيني المباشر في الدول العربية بلغ 20.1 مليار دولار حتى نهاية عام 2020، في حين بلغ إجمالي استثمارات الدول العربية في الصين 3.8 مليار دولار، حيث تغطي تلك الاستثمارات العديد من المجالات، مثل النفط والغاز والبنية التحتية والتصنيع والخدمات اللوجستية والطاقة الكهربائية وغيرها.

جدير بالذكر أن عددا من المشروعات الاستثمارية الكبرى، مثل منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري في مصر، قد أصبحت مشروعات بارزة لتعزيز التحول والارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي في العصر الجديد، حسبما قال تشيان.

كما ذكر نائب الوزير أن هناك إمكانات هائلة للتعاون بين الصين والدول العربية، وخاصة في ظل البناء المشترك للحزام والطريق، وسيقوم الجانبان في المستقبل بتوسيع التعاون في مجالات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي والطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي.

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