.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لاستعادة مجدها.. بريطانيا تستثمر 21 مليار دولار سنوياً في هذا القطاع

بوريس جونسون أرشيفية- فرانس برس
بوريس جونسون أرشيفية- فرانس برس
اقتصاد بريطانيا

لاستعادة مجدها.. بريطانيا تستثمر 21 مليار دولار سنوياً في هذا القطاع

جونسون يعلن خطة ضخمة لدعم البحث العلمي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يسعى رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، إلى بناء المملكة المتحدة لتصبح "قوة علمية عظمى"، ضمن خطة لتسخير 14.9 مليار جنيه إسترليني (21 مليار دولار) سنوياً للإنفاق على البحث والتطوير.

وتسلط خطة إنشاء مكتب لاستراتيجية العلوم والتكنولوجيا، التي سيعلنها جونسون اليوم الاثنين، الضوء على ريادة بريطانيا في تطوير اللقاح وتطعيم سكانها ضد فيروس كورونا بوتيرة سبقت العديد من الاقتصادات الرائدة الأخرى.

كما يريد رئيس الوزراء من الوكالة أن تسعى لإيجاد طرق لتوجيه الاكتشافات التي تحققت في الجامعات والمؤسسات البحثية إلى منتجات وخدمات تساعد الأفراد.

سيقول جونسون، وفقاً لمقتطفات من خطابه الصادر عن مكتبه في لندن، إنه يعين كبير المستشارين العلميين للحكومة باتريك فالانس لقيادة المكتب الجديد، والذي سيساعد وزراء الحكومة والمسؤولين على تحديد الأولويات، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كما سيساعد فالانس، في توجيه الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير، والذي بلغ أعلى مستوى بالقيمة الحقيقية منذ أربعة عقود.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد ثروة في جيفة حوت نافق.. قصة صيادين يمنيين لا تصدق شاهد ثروة في جيفة حوت نافق.. قصة صيادين يمنيين لا تصدق
شقيق زوجة المرشد علي خامنئي خطط للسفر إلى إسرائيل شقيق زوجة المرشد علي خامنئي خطط للسفر إلى إسرائيل
الأكثر قراءة
محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها
أم مصرية تخنق أطفالها الثلاثة حتى الموت أم مصرية تخنق أطفالها الثلاثة حتى الموت
السعودية.. إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة السعودية.. إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة
100 دولار للقهوة و70 للشاي.. ماذا يجري بكوريا الشمالية؟ 100 دولار للقهوة و70 للشاي.. ماذا يجري بكوريا الشمالية؟
احذر العلامات البيضاء على الأظافر.. قد تكون خطيرة جداً احذر العلامات البيضاء على الأظافر.. قد تكون خطيرة جداً
تجنبوا تناول الحلوى مع كوب القهوة.. وهذا السبب! تجنبوا تناول الحلوى مع كوب القهوة.. وهذا السبب!
قبل أن تذهب
جولة سادسة من المفاوضات النووية تنتهي في فيينا دون نتيجة
جولة سادسة من المفاوضات النووية تنتهي في فيينا دون نتيجة
اكتشف المزيد