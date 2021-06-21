لاستعادة مجدها.. بريطانيا تستثمر 21 مليار دولار سنوياً في هذا القطاع

يسعى رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، إلى بناء المملكة المتحدة لتصبح "قوة علمية عظمى"، ضمن خطة لتسخير 14.9 مليار جنيه إسترليني (21 مليار دولار) سنوياً للإنفاق على البحث والتطوير.

وتسلط خطة إنشاء مكتب لاستراتيجية العلوم والتكنولوجيا، التي سيعلنها جونسون اليوم الاثنين، الضوء على ريادة بريطانيا في تطوير اللقاح وتطعيم سكانها ضد فيروس كورونا بوتيرة سبقت العديد من الاقتصادات الرائدة الأخرى.

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كما يريد رئيس الوزراء من الوكالة أن تسعى لإيجاد طرق لتوجيه الاكتشافات التي تحققت في الجامعات والمؤسسات البحثية إلى منتجات وخدمات تساعد الأفراد.

سيقول جونسون، وفقاً لمقتطفات من خطابه الصادر عن مكتبه في لندن، إنه يعين كبير المستشارين العلميين للحكومة باتريك فالانس لقيادة المكتب الجديد، والذي سيساعد وزراء الحكومة والمسؤولين على تحديد الأولويات، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كما سيساعد فالانس، في توجيه الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير، والذي بلغ أعلى مستوى بالقيمة الحقيقية منذ أربعة عقود.