مصر تعتزم تفعيل التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي مع اليونان

عُقدت، اليوم الاثنين، بالقاهرة، جلسة مباحثات موسعة بين مصر واليونان، ترأسها مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الحكومة اليونانية.

وأعرب مدبولي عن تطلعه لتعزيز العلاقات على المستوي الثنائي بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بتفعيل التعاون في مجال الطاقة، والربط الكهربائي عبر جزيرة "كريت"، والعمل مع الحكومة اليونانية لتصدير الفائض من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، مضيفًا أنه يتابع بصفة شخصية مع الوزراء المعنيين مقترحات وخطط التعاون في إطار "منتدى غاز شرق المتوسط".

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وفيما يخص مجال السياحة، أشار مصطفي مدبولي إلي الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لتوفير مناخ صحي آمن للسائحين، من أجل استعادة حركة السياحة الوافدة، وتقديم أفضل خدمات للسائحين، داعياً الجانب اليوناني إلى تعزيز التعاون السياحي بين البلدين.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة، أشار محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أنه يعمل بالتنسيق مع وزارة البترول على الانتهاء من دراسة مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون مع اليونان في هذا الشأن.

وأعرب طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تطلعه للتوقيع على اتفاقية تعاون طويلة الأمد في مجال الغاز، وأبدى استعداده لتلقي كافة التفاصيل الخاصة باحتياجات الجانب اليوناني في هذا الشأن.