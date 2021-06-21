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نصف الشركات البريطانية تدرس تمديد العمل من المنزل

العمل عن بعد
العمل عن بعد
اقتصاد بريطانيا

نصف الشركات البريطانية تدرس تمديد العمل من المنزل

6 ملايين وظيفة مهنية في بريطانيا من الممكن تأديتها عن بعد

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دبي - العربية.نت

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أظهر استطلاع للرأي أن نصف الشركات البريطانية ترغب في استمرار عمل موظفيها من المنزل حتى خمسة أيام أسبوعيا، بعد انتهاء الجائحة.

وقال المشاركون في استطلاع غرفة التجارة والصناعة البريطانية إن الشركات خاصة الصغيرة تهدف إلى خفض نفقات الإيجار، فيما عبر الموظفون عن القلق من العدوى في وسائل المواصلات خلال الانتقال إلى مقرات العمل.

من جهة أخرى، حذر تقرير منفصل أن نحو 6 ملايين وظيفة مهنية في بريطانيا من الممكن تأديتها عن بعد، مهددة بنقلها إلى دول أخرى من خلال نظام التعهيد أوoutsourcing وهو ما يهدد بفقدان ملايين الوظائف في بريطانيا.

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